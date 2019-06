Pregiudicato ferito a Castellammare

(ANSA) - NAPOLI, 21 GIU - Un pregiudicato è stato ferito a colpi di pistola poco dopo le 18.30 in via Roma, strada centrale di Castellammare di Stabia (Napoli).

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, che conducono le indagini, l' uomo, di circa 50 anni, è stato raggiunto da due sconosciuti a bordo di una moto che hanno esploso colpi di pistola.

Il pregiudicato è stato ferito di striscio e trasportato all' Ospedale San Leonardo. Le sue condizioni non sarebbero gravi.