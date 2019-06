De Luca, Comuni trovino siti per rifiuti

(ANSA) - NAPOLI, 21 GIU - "Rivolgo il mio appello ai Comuni della Campania, perché si muovano a individuare siti di stoccaggio per i rifiuti per il mese di settembre, quando chiude Acerra e rimarranno a terra 80.000 tonnellate di rifiuti". Lo ha detto il presidente della Regione Vincendo De Luca a Lira Tv.

L'allarme è in vista dello stop del termovalorizzatore per manutenzione: "I Comuni hanno il dovere di trovare ognuno un sito di stoccaggio provvisorio, ma sembra che siano tutti distratti. Sembra che settembre non debba mai arrivare ma è domani mattina, quindi sappiano i cittadini che i Comuni hanno il dovere di preparare i siti di stoccaggio e se non lo fanno lasciano per terra i rifiuti per un mese a terra. Non so come dirlo. Questo dovere deve essere compiuto in primo luogo dal Comune di Napoli, dai Comuni più grandi della Regione. Bisogna preparare siti stoccaggio, impermeabilizzarli, organizzare il drenaggio e prepararli per ospitare i rifiuti per 40 giorni, non tutti, ma almeno la metà dovrà essere stoccata".