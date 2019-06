Villette abusive demolite a C. Volturno

(ANSA) - CASERTA, 20 GIU - Due villette abusive sono state demolite a Castel Volturno, Comune del litorale casertano, dalle ruspe inviate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. Si tratta di immobili realizzati in zone coperte da vincoli paesaggistico-ambientali, idrogeologici, sismici, e per i quali è intervenuta una sentenza definitiva di abusivismo.

In una nota la Procura parla di "territorio devastato dalla costruzioni realizzate in violazione dei vincoli urbanistici", e di "doverosa attività di demolizione" con l'obiettivo di "riaffermare i principi di legalità e giustizia in una provincia in cui a lungo è stata praticata e alimentata invece l'illegalità".