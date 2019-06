de Magistris, gioia per presenza Papa

(ANSA) - NAPOLI, 20 GIU - ''Carissimo Santo Padre, carissimo Francesco, è con gioia immensa che la città di Napoli sarà nuovamente onorata della Sua presenza nel nostro territorio''.

Così si apre la lettera che il sindaco, Luigi de Magistris, ha inviato nei giorni scorsi a Papa Francesco in vista della sua venuta in città domani per un incontro presso la Pontificia Facoltà di Teologia. ''Personalmente - prosegue - ho avuto il privilegio e il piacere di incontrarla in più occasioni, ma non posso non citare, in particolare, la Sua stupenda visita ufficiale a Napoli nel 2015 ed a Betlemme, nel 2014, dove ero l'unico occidentale presente, in considerazione della mia cittadinanza onoraria palestinese e degli ottimi rapporti con il popolo della Terra Santa''. Il sindaco sottolinea che la presenza di Papa Francesco è ''preziosa e lungimirante. La profondità dei temi da tempo trattati nella sede napoletana - aggiunge - sono da me condivisi''.