Ambulanze su traghetti, c'è soluzione

(ANSA) - NAPOLI, 20 GIU - Da lunedì prossimo via libera agli imbarchi sui traghetti nel golfo di Napoli per le ambulanze con pazienti a bordo. E' l'esito di un incontro svoltosi oggi in prefettura - con Regione, Asl, sindaci e compagnie di navigazione - dopo il caso della paziente oncologica bloccata ieri nel porto di Napoli e costretta a rientrare a Capri in sedia a rotelle invece che in ambulanza. Nella riunione è stato stabilito che le ambulanze coi pazienti a bordo "potranno viaggiare sulla base di una certificazione rilasciata da una struttura pubblica (postazione Servizio 118 su isole e su Napoli), documentazione che attesti la necessità del trasporto in posizione 'allettato' del paziente sulla terraferma e viceversa. Questa procedura verrà adottata da lunedì e varrà per tutti i trasporti effettuati da ambulanze private, e per i trasporti effettuati dal pubblico sarà in uso in caso di disservizio delle idroambulanze; nelle more e limitatamente per i casi di pazienti certificati 'allettati' si provvederà a mezzo servizio 118".