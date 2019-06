Sgominata associazione spaccio,8 arresti

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 19 GIU - Sette uomini e una donna sono finiti in carcere perché destinatari di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli, per il reato di detenzione a fini di spaccio e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Ad eseguire il provvedimento i Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco (Napoli).

I fatti contestati risalgono al 2011. I destinatari, sette ai domiciliari e uno libero, hanno un'età compresa tra i 27 e 39 anni e, da quanto si è appreso, agivano organizzati in piazze di spaccio. Dovranno scontare pene dai 4 ai 9 anni e sono stati condotti presso le case circondariali di Poggioreale e di Avellino .(ANSA).