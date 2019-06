Sud:Conte, non arretriamo su rilancio ma tocca a meridionali

(ANSA) - NAPOLI, 18 GIU - "Il governo non vuole assolutamente arretrare sul rilancio del sud, non c'è una ricetta che può funzionare, c'è un'attenzione costante, strategica. Il riscatto è affidato innanzitutto ai meridionali". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla Fondazione Salvatore, a Napoli. "Bisogna avere la concezione di stare al piano superiore, non a quello inferiore - ha sottolineato - il modo migliore è la massima determinazione che i meridionali ci mettono".

