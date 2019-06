'Imprese Vincenti' fa tappa a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 18 GIU - Tappa napoletana per il programma di Intesa Sanpaolo 'Imprese Vincenti', dedicato alla valorizzazione delle piccole e medie imprese che rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale e del made in Italy. A Castel dell'Ovo - con Stefano Barrese, responsabile Divisione banca dei territori di Intesa Sanpaolo - sono state premiate le 15 'Imprese Vincenti' del Mezzogiorno che operano nei settori del food & beverage, dell'industria e dei servizi, della moda e del design. Il programma offre l'opportunità alle Pmi di essere inserite in azioni di accompagnamento alla crescita e di visibilità a livello nazionale offerte da Intesa Sanpaolo e dai partner dell'iniziativa che sono Bain & Company, la community ELITE e Gambero Rosso. A livello nazionale 1800 imprese si sono autocandidate al programma e di queste ne sono state selezionate 120 cui verrà offerto supporto allo sviluppo, advisory sul posizionamento strategico, confronto con le best practice internazionali, corsi di formazione e workshop.