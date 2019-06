Sicurezza lavoro, a Napoli il confronto

(ANSA) - NAPOLI, 17 GIU - "Nun se po' murì accussì", parafrasando un popolare detto napoletano, è il titolo dell'incontro "non convenzionale" dedicato ai temi della sicurezza sul lavoro in programma mercoledì 19 giugno a Napoli (dalle ore 9.30) nella Antisala dei Baroni di Castel Nuovo (Maschio Angioino).

Obiettivo dell'iniziativa, promossa dall'Associazione Europea per la Prevenzione e dal Gruppo Consiliare Napoli Popolare in collaborazione con il Comune di Napoli e l'HSE Symposium 2019, è quello di offrire nuovi punti di vista sui delicati temi della sicurezza e della prevenzione degli infortuni e delle morti sul lavoro.

"Per questo incontro abbiamo coinvolto personalità singolari - sottolinea Vincenzo Fuccillo, presidente di Assoprevenzione - accogliendo in un contesto istituzionale, come quello del Maschio Angioino, voci e testimonianze inusuali attraverso le quali avviamo ulteriori forme di approccio al problema".