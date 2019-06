Commerciante morto, domani i funerali

(ANSA) - NAPOLI, 17 GIU - Si terranno domani le esequie di Rosario Padolino, il commerciante 66enne, morto l'8 giugno a causa della caduta di un pezzo di cornicione da un palazzo in via Duomo, a Napoli. E' la figlia Rossella ad annunciarlo con un post su Facebook.

"Le esequie di mio padre, Rosario Padolino - scrive - si terranno domani 18 Giugno presso la Cattedrale Duomo di Napoli (Via Duomo) alle ore 18:30".