Cidisat offre attrezzature per ambulanze

(ANSA) - NAPOLI, 17 GIU - Farmaci e alcune attrezzature medicali che possono essere utilizzate sui mezzi sanitari o per il trasporto dei pazienti sono stati donati dalla Cidisat al comitato di Napoli della Croce Rossa Italiana.

La Cidisat, presieduta da Raffaele De Rosa, (Commissione Internazionale per il Diritto alla Salute e alla sua Tutela (C.I.Di.Sa.T) è un'organizzazione non governativa che nasce dall'entusiasmo di volontari uniti nel garantire il diritto alla vita alle popolazione dell'Africa e ovunque ci sia bisogno, mediante la creazione di pozzi d'acqua, la costruzione di suole, la realizzazione di centri polispecialistici e la donazione di vaccini.

La Cidisat da tempo, grazie alla collaborazione di numerosi farmacisti della provincia di Napoli che hanno aderito alla campagna "Un farmaco per la vita", sta provvedendo anche alla distribuzione di farmaci e presidi sanitari ad alcune persone indigenti del Napoletano.