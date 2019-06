Whirpool,presidio bici davanti consolato

(ANSA) - NAPOLI, 16 GIU - Hanno organizzato un sit in pacifico, arrivando sul luogo del raduno in bici, con il nome dell'azienda sulle magliette, o a piedi dalla vicina stazione della Metropolitana di Mergellina. Sono gli operai della Whirlpool di Napoli che hanno manifestato davanti alla sede del consolato americano. Un'iniziativa che vuole mirare a tenere accesi i riflettori sulla vertenza e sollecitare una soluzione che eviti la chiusura o il ridimensionamento dello stabilimento di elettrodomestici di via Argine, a Ponticelli, dove lavorano 420 addetti. L'attenzione è puntata sul prossimo incontro al Mise, venerdì prossimo. La speranza è di una fumata bianca, altrimenti gli operai sono pronti a iniziative di lotta. "Napoli non si tocca", uno degli slogan più ripetuti.