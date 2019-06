Turismo: Bankitalia, in Campania crescono entrate e presenze

(ANSA) - NAPOLI, 14 GIU - Sono in aumento i turisti in Campania che, nel 2018, hanno raggiunto una spesa di 2,3 miliardi. E' uno dei dati contenuto nel Rapporto sull'economia della Campania della Banca d'Italia, presentato oggi a Napoli.

Nel capoluogo partenopeo, la variazione percentuale, con tendenza positiva, del numero di turisti che hanno raggiunto la Campania, tra il 2017 e il 2018, è del 16,2% sui voli nazionali, 15,65% per i voli internazionali.

Buoni i dati relativi al pernottamento dei turisti internazionali: la Campania segna un aumento dell'8,8%. Nel complesso, in Campania, è stata registrata una variazione positiva del 58,5% sul totale dei visitatori e del 104,8% degli introiti lordi.

La maggior parte dei turisti ha uno scopo culturale. Non solo Pompei, ma anche la Reggia di Caserta, Ercolano, Paestum, Capodimonte, i Campi Flegrei, il Mann. (ANSA).