Idroambulanze ferme a Capri,è emergenza

(ANSA) - NAPOLI, 14 GIU - Il sindaco di Capri Marino Lembo ha chiesto l' intervento urgente del Prefetto di Napoli per risolvere il problema del fermo delle idroambulanze per il trasporto sul continente degli ammalati.

Lo stop riguarda anche i trasferimenti di pazienti a rischio o degli ammalati che devono sottoporsi a terapie oncologiche e di altro tipo negli ospedali di Napoli.

Il problema è nato dalla impraticabilità dell' imbarco delle ambulanze sui traghetti di linea.

Il Sindaco Lembo parla di "salute dei residenti messa a grave rischio per l' impossibilità di effettuare trasferimenti di emergenza".

Lembo ha annunciato la costituzione di un tavolo di lavoro con il Sindaco di Anacapri, ed i Sindaci di Ischia e Procida per fare fronte all' emergenza, scoppiata nel pieno della stagione turistica.