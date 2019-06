Controlli anti-roghi, sei sequestri

(ANSA) - NAPOLI, 14 GIU - Sei imprese sequestrate, quattro multate, cinque denunciati e sanzioni per 21 mila euro complessivi costituiscono il bilancio dei controlli interforze per il contrasto dei roghi di rifiuti eseguiti tra Napoli, Grumo Nevano, Qualiano, Casandrino e Pozzuoli. A Napoli e ad Aversa sono state sequestrate due officine di carrozzeria, sequestrate tre auto e sanzionate tre persone. Nel territorio di Qualiano (Napoli) è stato sequestrato un cantiere nautico abusivo nel quale erano impiegati lavoratori irregolari. Il proprietario è stato denunciato. A Grumo Nevano sono state sequestrate due officine di carrozzeria e denunciati i proprietari. Nello stesso Comune, è stato sanzionato il titolare di un calzaturificio per smaltimento illecito di rifiuti. A Casandrino è stato sequestrato un calzaturificio. A Pozzuoli un'area di 600 metri quadrati adibita a parcheggio abusivo, mentre a Marcianise (Caserta) è stata individuata un'area dove vi erano depositate diverse parti di auto rubate utilizzate come ricambi.