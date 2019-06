Whirlpool:assemblea, si superi ambiguità

(ANSA) - NAPOLI, 13 GIU - "Il tavolo di ieri ha confermato l'ambiguità di una azienda. Ad un certo punto si era quasi rotto. Bravi sono stati i segretari nazionali a riprenderlo, lanciando alcune proposte e con l'appoggio del ministro abbiamo raggiunto due obiettivi importanti. La non chiusura di questo sito e il non disimpegno di Whirlpool su questo stabilimento".

Lo ha detto Biagio Trapani, segretario generale Fim Cisl di Napoli, intervenendo all'assemblea che si è tenuta oggi alla Whirlpool di via Argine. "La grande compattezza che emerge in questa assemblea - ha affermato Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm - rafforza la nostra determinazione nella lotta per salvare la Whirlpool di Napoli. La richiesta alle istituzioni tutte è di schierarsi al fianco dei lavoratori: Governo, Regione e istituzioni locali possono fare ciascuno la propria parte". "Le istituzioni - ha sottolineato Barbara Tibaldi, segreteria nazionale Fiom - sono fortemente presenti in questa battaglia".