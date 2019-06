Torna Hit the road man

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Il gala benefico amfAR a Cannes con le interviste sul red carpet, fra gli altri, a Antonio Banderas, Christoph Waltz, Victoria Silvstedt e Patricia Arquette; il riconoscimento sulla Croisette a Lina Wertmuller (alla quale andrà anche un Oscar alla carriera), con Giancarlo Giannini che regala una lezione di cinema; il premio 'Presidio culturale italiano' a Ennio Morricone, e l'incontro con Ghali. E' la scaletta della prima puntata di Hit the road man, programma itinerante, arrivato alla quarta stagione, al debutto da domenica 16 giugno in seconda serata su Canale 5,che racconta a 360 gradi lo spettacolo internazionale. "Saranno dieci puntate. E' un appuntamento consolidato, e per questo ringrazio Mediaset, che vuole coniugare il pop con la qualità" dice all'ANSA l'ideatore e conduttore Pascal Vicedomini, che per il programma ha organizzato un incontro /festa a Roma con fra gli ospiti, Valeria Marini, Anna Falchi, Alessia Fabiani, Tony Esposito e Kaspar Capparoni.