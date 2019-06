Caduta pietre, stop per galleria Laziale

(ANSA) - NAPOLI, 13 GIU - Chiusa per qualche ora la Galleria Laziale, che collega Mergellina con Fuorigrotta, per la segnalazione di caduta di pietre. Sul posto sia la polizia municipale che i vigili del fuoco che hanno fatto diversi rilievi e rinforzato le reti di sicurezza: interventi che hanno consentito la parziale riapertura.

In seguito allo stop del transito dei veicoli, traffico e code si sono registrate in città. (ANSA).