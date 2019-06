12enne investito: prognosi riservata

(ANSA) - PORTICI (NAPOLI), 13 GIU - E' intubato, in prognosi riservata, all'ospedale Santobono di Napoli, un 12enne investito da un'auto in via Martiri di via Fani a Portici. Il conducente dell'auto, un 41enne, è stato sottoposto ai test alcolemici e antidroga ed è stato denunciato in stato di libertà per lesioni gravissime. La Polizia Municipale ha eseguito i rilievi e ha sequestrato l'auto, una Fiat Panda.

Agenti della Polizia di Stato hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza che potrebbero essere d'aiuto nella ricostruzione della dinamica dell'incidente. Il 12enne, da quanto si è appreso, era a spasso con il cagnolino e molto probabilmente si stava recando a casa della nonna che abita a pochi metri di distanza dal luogo in cui è avvenuto l'incidente.