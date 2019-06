Universiadi: Bosio (Csi), lascerà segno

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 12 GIU - "Lo sport è dei giovani e un evento come questo lascerà un segno per Napoli e per tutta l'Italia intera. Ci auguriamo che le istituzioni siano vicine a una manifestazione così importante perché rappresenta i veri valori". Lo dice il presidente del Centro sportivo italiano, Vittorio Bosio, al termine della benedizione di Papa Francesco della torcia delle Universiadi di Napoli 2019 avvenuta oggi in Vaticano. A seguire si svolgerà proprio nella sede del Csi una conferenza stampa alla presenza, tra gli altri, del governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca. (ANSA).