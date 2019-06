Giffoni Fest, Boomdabash e Fred de Palma

(ANSA) - NAPOLI, 12 GIU - I Boomdabash e Fred de Palma saranno protagonisti alla 49esima edizione del Giffoni Film Festival, evento in programma dal 19 al 27 luglio a Giffoni Valle Piana (Salerno). L'appuntamento, per entrambi, è fissato per il 23 luglio.

I Boomdabash si esibiranno in una performance live aperta al pubblico, in collaborazione con Radio 105, e saranno ospiti di una Masterclass con i ragazzi di Giffoni. Insieme alla band pugliese si esibirà anche Fred de Palma, il rapper che a colpi di milioni di stream sta portando il reggaeton italiano nel mondo. Nel 2018 erano stati ventuno i live che hanno riunito con il Giffoni Music Concept-Vivo Giffoni migliaia di giurati, giffoners, famiglie e pubblico in Piazza Lumière. Quest'anno l'evento è pronto a offrire un programma con i migliori talenti musicali: si parte il 19 luglio con Anastasio e si chiuderà il 27 luglio con Mahmood. Il programma delle Masterclass Music&Radio, a cui hanno già aderito moltissimi giovani, è in lavorazione. Radio partner è Radio 105.(ANSA).