Si finge turista, nascondeva droga

(ANSA) - BUONABITACOLO (SALERNO), 11 GIU - Si finge turista al ritorno da una vacanza, ma nasconde droga all'interno della sua auto in una cesta di indumenti sporchi da lavare. E' accaduto la notte scorsa a Buonabitacolo (Salerno) nel corso di un posto di blocco da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina (Salerno).

Nell'auto, avvolti tra alcuni vestiti, i militari hanno rinvenuto 4 involucri contenenti circa 180 grammi di marijuana, 1.400 semi di cannabis, 10 grammi di hashish e diverse bustine per il confezionamento di dosi di stupefacente.

Il giovane, di 23 anni, originario di Tramutola (Potenza), era diretto verso la fascia costiera cilentana per, molto probabilmente, secondo quanto riferito dai Carabinieri, rifornire i vacanzieri. E' stato stato arrestato con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.(ANSA).