Ad Assisi la fiaccola delle Universiadi

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 11 GIU - La fiaccola della 30/a edizione della Summer Universiade - Napoli 2019 ha fatto tappa ad Assisi. Il tedoforo partito dal sagrato della Basilica superiore di San Francesco ha raggiunto la piazza del Comune, nel centro storico della città, accompagnato da tre atleti: la giovane campionessa umbra di endurance equestre, Costanza Laliscia, l'ex campione di canottaggio, Bruno Mascarenhas e l'ex pugile, Roberto Cammarelle.

"La Summer Universiade è il secondo più grande evento sportivo mondiale dopo le olimpiadi" ha detto Roberto Outeirino, responsabile tecnico dell'evento. "La fiaccola - ha aggiunto - arriverà a Napoli il 3 luglio, quando allo stadio San Paolo si inaugureranno i giochi. Avremo 8.500 atleti di età compresa tra 18 e 25 anni in rappresentanza di 118 Paesi".

Outerino ha quindi spiegato che la scelta di fare tappa ad Assisi "è stata dettata dal fatto di essere nella città multireligiosa per eccellenza". "Che rispecchia perfettamente - ha sottolineato - i valori dello sport e dell'integrazione. Lo sport è come una religione che unisce e fa dire basta ai muri".

Il direttore dell'area Sport e organizzazione, ha ricordato che le Universiadi interesseranno tutte le principali città della Campania. "Dove - ha detto - sono stati riammodernati e riqualificati 64 impianti. Le discipline che occuperanno la scena dei giochi sono 18, 13 individuali e cinque di squadra".

Alla tappa di Assisi della fiaccola hanno partecipato anche il sindaco Stefania Proietti e il direttore della sala stampa del Sacro Convento padre Enzo Fortunato. (ANSA).