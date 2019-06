Taekwondo, un calzino tech a Napoli 2019

(ANSA) - NAPOLI, 10 GIU - Un calzino con un sensore elettronico al torneo di Taekwondo dell'Universiade. Al torneo di arti marziali della manifestazione, che toccherà Napoli e la Regione Campania dal 3 al 14 luglio, per la prima volta in Italia saranno utilizzate le protezioni KPNP, ovvero dei modelli simili a calzini che attraverso la connessione wifi mandano segnali al computer, con assegnazione immediata del punto, quando un atleta colpisce la corazza o il caschetto dell'avversario. Il sistema KPNP, parecchio diffuso nei Paesi asiatici, specie in Corea del Sud, realizzato in sinergia con Microplus Data Processing & Timing, è stato sperimentato al recente World Taekwondo Gran Prix di Roma.

Il torneo di Taekwondo di Napoli 2019 si disputerà al PalaCasoria dal 7 al 13 luglio. "L'Universiade rappresenta un'occasione per la diffusione del taekwondo in Italia - spiega il presidente della federazione di taekwondo, Angelo Cito - il nostro sport ha sempre portato medaglie al Paese. Vincere qualche medaglia sarebbe davvero speciale".