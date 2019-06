Sicurezza: sindaco, governo investa su Napoli, più controllo (2)

(ANSA) - NAPOLI, 9 GIU - "L'emergenza ti fa intendere che c'è un picco, ma il picco non c'è - spiega il sindaco di Napoli - ci sono, però, episodi di ordinaria violenza che non è meno grave.

Per eliminare questa violenza ordinaria ci vuole, ripeto, più controllo del territorio".

"Oggi ho ricevuto il messaggio di un mio caro amico; mi ha riferito che ieri sera ha visto, dopo le 22, scendere 'cortei' di persone con modalità di 'stesa'. Questa è una fotografia ordinaria. Dire emergenza vuol dire dire una cosa non vera perché Napoli ha meno reati di Roma e di Milano, però non mi voglio rassegnare che questa sia un'immagine da accettare".

Parlando in Piazza Plebiscito, a margine della manifestazione 'Corri contro la violenza - promossa dall'associazione Artur, presieduta da Maria Luisa Iavarone, la mamma del ragazzo 17enne accoltellato e ridotto in fin di vita il 18 dicembre 2017 - il sindaco ha anche evidenziato: "Le istituzioni a Napoli sono molto unite contro la violenza, per una città più vivibile, c'è un grande impegno. Nelle riunioni che facciamo c'è una convergenza, ognuno svolge il proprio ruolo, c'è la voglia di lavorare insieme con competenza, con passione e anche, non di rado, con risorse carenti. Però Napoli è un esempio anche per questo". "Sempre di più l'associazionismo, il volontariato, il terzo settore e anche vicende terribili come quelle di Arturo e di altri sono diventate uno stimolo per tanti - conclude - per impegnarsi affinchè non accadano più episodi di violenza che ancora attraversano la nostra città come tantissime altre città italiane e nel mondo". (ANSA).