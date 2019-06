Morto commerciante: domani al via lavori

(ANSA) - NAPOLI, 9 GIU - Cominceranno solo domattina in via Duomo, a Napoli, i lavori di messa in sicurezza del cornicione dell'edificio dal quale ieri si sono staccati i frammenti che hanno ucciso il commerciante 66enne Rosario Padolino.

La messa in sicurezza è stata autorizzata dalla Procura che ha sequestrato la facciata dei due stabili. I lavori riguardano il cornicione dell'edificio al civico 228 ed uno spicchio della facciata dello stabile adiacente. Subito dopo, in giornata, le 30 famiglie sgomberate potrebbero fare ritorno nelle loro case.

Intanto circa 50 metri di marciapiede restano transennati e vigilati dai due lati dalla Polizia Municipale. Un gruppetto di turisti veneti si ferma ad osservare e si indicano tra loro il punto del crollo, due ragazzi di Napoli commentano la "sfortuna" del commerciante, che si è trovato a passare proprio al momento del distacco delle pietre. L'autopsia dovrebbe essere eseguita domani. Martedì, ma la notizia non è ancora ufficiale, potrebbero svolgersi i funerali nel Duomo.