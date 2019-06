De Magistris, Fico? Rapporto buono

(ANSA) - NAPOLI, 9 GIU - "Il rapporto con il presidente della Camera è molto buono; Fico vi dirà che è istituzionale, ciò che dico anch'io" afferma il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.

a margine della manifestazione 'Corri contro la violenza'.

"Diventerà 'politico'? Chi vivrà, vedrà. Per me è un bene per Napoli: me lo chiedono molti concittadini che hanno votato me e M5S. É un fatto positivo; è un mio pensiero che so essere anche di altri. Se diventerà dialogo o addirittura alleanza vedremo, cercherò sempre il dialogo specie con persone ragionevoli come Fico e altri".

Dal canto suo Fico afferma: "Sono molto vicino ai sindaci perché sono in trincea, erogano i servizi primari e quindi più lo Stato - e anche io come terza carica dello Stato - è vicino ai sindaci nell'aiutare a risolvere problemi complicati più facciamo un servizio diretto ai cittadini che siano napoletani, romani, torinesi, milanesi. É il senso forte delle istituzioni al di là delle battaglie politiche che non mi interessano in questo momento".