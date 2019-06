Sclerosi multipla,camminare senza fatica

(ANSA) - NAPOLI, 08 GIU - Allenare il corpo senza affaticarlo e coniugare l'aspetto fisico a una maggiore consapevolezza di sé. E' l'obiettivo di Nordic Tales 2019, iniziativa che fa tappa a Napoli, promossa da Sanofi Genzyme, per favorire il benessere psico-fisico delle persone con sclerosi multipla, con il patrocinio di Aism Associazione Italiana Sclerosi Multipla e della Scuola Italiana Nordic Walking.

Il percorso di avvicinamento delle persone affette da sclerosi multipla in attività sportive 'dolci' è iniziato goà nel 2018 con la pratica della mindfulness. Quest'anno, Nordic tales ha visto l'unione tra Tai Chi e Nordic walking a supporto delle persone con sclerosi multipla. Accanto alla camminata, quindi, anche la meditazione. Secondo i dati del Barometro SM 2019 di Aism, in Italia le persone con sclerosi multipla sono 122mila. E sono 500mila le persone coinvolte dalla malattia, a supporto delle persone con sclerosi multipla. In Campania, dati 2018, la patologia riguarda 11.200 persone, con 320 nuovi casi ogni anno.