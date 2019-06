Gianni Minà cittadino di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 8 GIU - La rubrica telefonica declinata come una formazione di calcio in omaggio a uno sketch con Massimo Troisi ("fratelli Taviani, Little Tony, Toquinho, Troisi"). E poi il ricordo di Pino Daniele con Lina Sastri che commuove interpretando a cappella 'Napule è'. E ancora, tanti ricordi sparsi, come la telefonata a casa di Eduardo De Filippo, le interviste a Maradona, Fidel Castro e Mohamed Alì e tanti altri ancora. E' stato un mix di emozioni e nostalgia, con dei convitati di pietra, i tanti napoletani illustri amici di una vita che non ci sono più, la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria a Gianni Minà, giornalista, scrittore, innamorato del Sudamerica, di Cuba. Nel Maschio Angioino, a rendere omaggio al giornalista - torinese di nascita ma con Napoli nel cuore -, c'erano tra gli altri Lina Sastri, il maestro Beppe Vessicchio, i Fatebenefratelli, Fausta Vetere della Nuova Compagnia di Canto Popolare e l'avvocato Vincenzo Siniscalchi che ha svolto un'orazione in omaggio al neo concittadino.