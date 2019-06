de Magistris, M5s? Manco Mussolini

(ANSA) - NAPOLI, 8 GIU - "Una pagina vergognosa di chi ha preso voti al Sud per rappresentare nel Paese un Sud diverso. Io credo che questa interrogazione sia una vergogna democratica che forse nemmeno Mussolini si sarebbe sognato di mettere in atto.

Cioè l'idea di commissariare un comune eletto direttamente dal popolo che rappresenta l'orgoglio del Mezzogiorno, che in otto anni ha fatto tanto". Luigi de Magistris non ci sta e risponde con durezza all'iniziativa dei 58 senatori del M5s che in un'interrogazione, primo firmatario il senatore partenopeo Vincenzo Presutto, chiedono l'intervento della Prefettura e della Corte dei Conti per commissariare il capoluogo partenopeo.

"A parte l'ignoranza - ha detto il sindaco in riferimento ai Cinquestelle - perché dovrebbero sapere che i Comuni non si possono commissariare. Credo stiano veramente alla frutta, e forse il 16% per loro è un risultato ancora molto alto. Ma per me tutto questo è un orgoglio".