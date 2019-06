Sequestrata discarica abusiva veicoli

(ANSA) - TERZIGNO (NAPOLI), 7 GIU - Un'area di oltre 1.500 metri quadrati a Terzigno (Napoli) trasformata in una discarica abusiva di rifiuti speciali, dove erano sistemati oltre 100 veicoli senza che fosse stata adottata alcun tipo di precauzione. Una persona è stata denunciata mentre l'intero appezzamento è stato sequestrato. Ad eseguire l'operazione la Guardia di Finanza della compagnia di Ottaviano, che durante una specifica ispezione ha appurato come i mezzi - parte dei quali in stato di completo abbandono - si trovavano su un terreno agricolo. Oltre ai veicoli, alcuni dei quali incidentati, i finanzieri hanno rinvenuto centinaia di pezzi di ricambio meccanici, elettrici e di carrozzeria, molti dei quali stipati negli stessi mezzi; circa 60 litri di olio per auto; più di 150 pneumatici fuori uso, rifiuti domestici (frigoriferi, sedie, tavoli in plastica) e materiali ferrosi; tutto accatastato ed abbandonato sul terreno senza alcun tipo di protezione.

L'intera area e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro.