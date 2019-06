Furti in case e negozi, presi albanesi

(ANSA) - NAPOLI, 7 GIU - Una banda di albanesi specializzata in furti in appartamenti e negozi, è stata sgominata in un'operazione congiunta dalla Squadra mobile di Benevento e dai Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita. Uno dei quattro è stato arrestato, mentre ad altri due componenti della banda, già detenuti, l' ordinanza di custodia è stata notificata in carcere. Un quarto componente della banda è stato sottoposto all' obbligo di dimora su disposizione del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura di Fermo, che ha coordinato le indagini. I quattro sono accusati di colpi in abitazioni e negozi in provincia di Fermo, Ascoli Piceno, Macerata e Caserta, tra maggio e giugno del 2018. La banda utilizza la tecnica del foro, praticando fori sugli infissi delle abitazioni con trapani a mano, per poi inserirvi congegni metallici adatti ad aprire dall'interno le finestre. Le indagini hanno preso il via da una rapina compiuta il 28 febbraio 2018 ad Amorosi (Benevento) nell' abitazione di un medico.