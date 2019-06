Furti in appartamento, quattro arresti

(ANSA) - NAPOLI, 7 GIU - Un'organizzazione criminale dedita ai furti in appartamento nei quartieri Chiaia, San Ferdinando, Arenella, Vomero e Posillipo, a Napoli, con un incremento in particolare durante il periodo natalizio è stata sgominata dalla Polizia a Napoli. Gli agenti, su delega della Procura, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza emessa dal gip nei confronti di quattro persone, tre delle quali già detenute. Le indagini sono partite nel mese di ottobre del 2016 a seguito della denuncia presentata dall'amministratore di uno stabile nel quartiere di Mergellina a seguito del danneggiamento della serratura del portone di accesso alla struttura. Il gruppo - secondo quanto emerge dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza - si introducevano all'interno delle abitazioni asportando la serratura della porta d'ingresso o forzando le finestre ed una volta dentro portavano via preziosi, orologi di valore ed argenteria. Nel corso dell'attività accertati quattro furti e tre tentati furti.(ANSA).