De Laurentiis: Acquisti? Vedo chi parte

(ANSA) NAPOLI, 7 GIU - "Abbiamo già preso Di Lorenzo, che penso possa svolgere un buon lavoro sulla fascia destra. Di attaccanti ne abbiamo molti, prima di decidere chi comprare e non comprare bisognerà capire chi vendere. Il terzino destro l'abbiamo già preso, ora servono un attaccante e un terzino sinistro, ma solo in caso di uscita di uno dei nostri". Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a Malta, in occasione dell'assemblea dell'Eca (European Club Association). Il patron azzurro, disegnando gli scenari per il mercato appena partito, ha spiegato: "L'estate è lunghissima, siamo l'unico club che non ha subito rivoluzioni interne.

Ancelotti ce l'abbiamo per altri due anni e, prima di comprare, dobbiamo pensare alle uscite".