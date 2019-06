Sicurezza:Salvini,in arrivo 461 rinforzi

(ANSA) - NAPOLI, 6 GIU - "461 donne e uomini in divisa per i presìdi campani. Sono gli operatori delle forze dell'ordine che arriveranno nei prossimi mesi nelle province della Campania. E presto saranno ancor più rafforzate dai 4.290 Allievi Carabinieri che verranno immessi in servizio entro il 2023 e in quota parte destinati anche in regione". Lo rende noto il ministero dell'Interno. "Stiamo mantenendo la parola, dopo anni di tagli che hanno penalizzato le donne e uomini in divisa a discapito della sicurezza" dice il ministro Salvini.