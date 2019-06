San Carlo, 'apre' La Dama di Picche

(ANSA) - NAPOLI, 6 GIU - Si aprirà con 'La Dama di Picche' di Čajkovski, sul podio il direttore musicale del lirico napoletano Juraj Valcuha, la stagione 2019-20 del teatro di San Carlo. Quindici i titoli d'opera per 76 recite, cinque produzioni di danza, 22 concerti, con il ritorno di Riccardo Muti (Chicago Symphony Orchestra a gennaio, Orchestra del Massimo a novembre) per un totale di 122 performance. Atteso ritorno è quello di Zubin Mehta che a settembre sarà al Teatro San Carlo con la Israel Philharmonic Orchestra.

In cartellone con Tosca e Norma anche la musica contemporanea di Ludovico Einaudi che su libretto di Colm Toibin proporrà la sua nuova opera Winter Journey. Dal mozartiano Flauto Magico a L'amore delle tre melarance di Sergej Prokof'ev.

non mancherà il teatro musicale del '700 con La Serva Padrona di Giovanni Paisiello regia di Mariano Bauduin, titoli tra cui si incastonano I Puritani di Vincenzo Bellini, La Rondine di Puccini. Si chiude con Traviata, nel collaudato allestimento per la regia di Amato.