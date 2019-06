Musica:ecco'Come pioggia'di Anna Capasso

(ANSA) - NAPOLI, 6 GIU - Ha per titolo "Come pioggia" il nuovo singolo dell'attrice e cantante Anna Capasso, prodotto da Massimo D'Ambra (vocal coach di The Voice of Italy su Raidue) su etichetta Clapo Music di Claudio Poggi, distribuito da Believe Digital per Marechiaro Edizioni Musicali. "Ho scritto a quattro mani questo brano con Diego Mario Petruzziello - ha affermato l'artista in un icontro a Napoli - ed è ispirato a un episodio che realmente mi è accaduto. Narra di una rivincita sulla vita dopo una vicenda negativa che mi ha profondamente segnata". Il brano - su Youtube al link https://www.youtube.com/watch?v=2eGbOQJ9-Yw e sui digital store - "dischiude le porte al nuovo progetto musicale, in uscita a ottobre, di Capasso che - è stato rilevato - sperimenta nuove strade e nuove sonorità, senza lasciare il teatro e il cinema, per i quali sta valutando diverse offerte. La Capasso "è un'artista che spazia a livello canoro dalla musica italiana a quella inglese e che si destreggia anche con brani classici napoletani".