Bellenger cittadino di Napoli, petizione

(ANSA) - NAPOLI, 6 GIU - Oltre 1000 esponenti della cultura, delle professioni e semplici cittadini hanno sottoscritto una petizione per la concessione della cittadinanza napoletana al Direttore del Museo di Capodimonte Sylvain Bellenger. La petizione al sindaco De Magistris è stata promossa da un Comitato composto dalla storica dell' arte Adriana Dragoni,la gallerista Paola Pozzi, ed il meridionalista Giuseppe Romeo, ed è disponibile anche sulla piattaforma Change.org. Tra i firmatari il filosofo Aldo Masullo, l' architetto Italo Ferraro, il fotografo Mimmo Iodice, la gallerista Laura Trisorio, la presidente della 'Fondazione Plart' Maria Pia Incutti, gli storici dell' arte Francesco Divenuto, Alessandro Castagnaro, ed Isabella Valente, l' ex deputato radicale Geppy Rippa,il presidente del Movimento Neoborbonico Gennaro De Crescenzo, il direttore del Museo Madre Andrea Villani. Bellenger, 64 anni, nato a Valogne(Francia),laureato in filosofia e specializzato in Storia dell' Arte, dirige il Museo di Capodimonte di Napoli dal 2015.