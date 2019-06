Alla Gaiola arriva il World Oceans Day

L'Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola aderisce alla Giornata Mondiale degli Oceani - World Oceans Day. “Vi aspettiamo sabato 8 giugno presso il Centro Ricerca e Divulgazione del Parco, dove i nostri volontari e ricercatori accoglieranno famiglie e bambini allestendo negli spazi esterni laboratori didattici e giochi sull'universo marino, per imparare a conoscerne gli habitat fondamentali, i comparti biologici ed i vari abitanti”, spiega Maurizio Simeone, presidente del Centro Studi Interdiscipinari Gaiola onlus. Un focus speciale sarà dedicato alla problematica della plastica e dell'inquinamento marino. “Sarà anche l'occasione per unirvi ai “volontari per la Gaiola”, per aiutarci a difendere questo piccolo scrigno di bellezza del mare di Napoli”, conclude Simeone. L’appuntamento è dalle ore 11 alle 15 al CeRD del Parco (in Discesa Gaiola - scogliera).