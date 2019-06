Ischia Film Festival ricorda Bertolucci

(ANSA) - NAPOLI, 5 GIU - L'Ischia Film Festival 2019, che si terrà nel Castello Aragonese dal 29 giugno al 6 luglio, renderà quest'anno omaggio a Bernardo Bertolucci, scomparso lo scorso 26 novembre. La manifestazione diretta da Michelangelo Messina, in collaborazione con il critico e giornalista Boris Sollazzo, dedicherà al regista premio Oscar per 'L'ultimo Imperatore' la mostra che sarà inaugurata venerdì 28 giugno presso nelle sale del Carcere Borbonico del Castello Aragonese e sarà aperta al pubblico fino al 6 luglio. Realizzata da Antonio Maraldi del Centro Cinema Città di Cesena, prevede ventitré gigantografie dei più suggestivi set cinematografici di Bernardo Bertolucci. Inoltre è in programma una proiezione speciale di 'Ultimo tango a Parigi', presentata dal professor Augusto Sainati, docente di Storia del cinema all'Università Suor Orsola Benincasa. La proiezione si inserisce nel quadro di un progetto di formazione per i docenti dei licei che vede la collaborazione di diversi atenei.