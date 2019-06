Stalking: da Salerno a Monza per la ex

(ANSA) - MONZA, 4 GIU - Un settantenne di Salerno è stato arrestato dai carabinieri per stalking alla ex, una 47 enne di origine russa residente a Monza. Tre giorni fa, nonostante fosse sottoposto a misura cautelare del divieto di avvicinamento emessa dal Tribunale di Avellino a seguito di numerose denunce per stalking sporte dalla sua ex, l'uomo è partito dalla Campania e si è presentato a casa sua in Brianza, cercando di costringerla a lasciarlo entrare per un ennesimo confronto.

La donna, spaventata e stremata da mesi di telefonate e messaggi anche dal tono minaccioso, ha chiesto aiuto al 112. I carabinieri hanno bloccato il 70enne mentre era ancora fuori sotto casa della ex compagna.