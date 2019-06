Scuola:Arzano, confronto su mondo lavoro

(ANSA) - NAPOLI, 4 GIU - "L'orgoglio di appartenere ad un territorio, incoraggia i giovani allo studio, al non abbandono della propria terra, a credere in se stessi. Questo Liceo si vuole fare promotore di questa crescita e, visto il successo delle precedenti edizioni, a continuare su questa strada, credendo nella costruzione di un percorso che dimostri quanto le varie iniziative messe in campo nei percorsi di orientamento e competenze trasversali - ex alternanza scuola lavoro - non siano eventi sporadici, ma siano oramai diventati buone pratiche".

Così Maria Luisa Buono, dirigente scolastica del Liceo Scientifico "Giordano Bruno" di Arzano e Grumo Nevano (Napoli), spiega l'iniziativa "Notte sotto le stelle", giunta ala terza edizione, in programma domani, mercoledì 5 giugno, alle 17.

L'evento, che si terrà nella sede di Arzano, in Via Volpicelli, mira a far incontrare studenti, docenti, genitori, personale Ata in servizio nella scuola "con il suo territorio, istituzionale, industriale e delle associazioni".