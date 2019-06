Carceri: due minori evasi da Nisida

(ANSA) - NAPOLI, 4 GIU - Due minorenni nordafricani sono evasi dal carceri minorile di Nisida a Napoli.

Lo rende noto il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE). Sulle modalità dell' evasione è stata avviata un' inchiesta del ministero.

Il segretario generale del sindacato, Donato Capece, parla - in un comunicato - di "superficialità con cui sono state trattate e gestite le molte denunce fatte dal SAPPE sulle condizioni di sicurezza all' interno della struttura" e di "responsabilità ben precise".

"Il sistema penitenziario, per adulti e minori, si sta sgretolando ogni giorno di più. Abbiamo registrato un numero di evasioni incredibili, da istituti e da mancati rientri, in pochissime settimane", aggiunge Capece.

Secondo il sindacato degli agenti di Polizia Penitenziaria - "la sicurezza interna delle carceri è stata annientata da provvedimenti scellerati come la vigilanza dinamica e il regime aperto, dall'aver tolto le sentinelle della Polizia".