Amber Heard al Giffoni Film Festival

(ANSA) - SALERNO, 04 GIU - L'attrice e attivista americana Amber Heard incontrerà, il 25 luglio, centinaia di Giffoners in occasione della 49esima edizione del Giffoni Film Festival (Giffoni Valle Piana - Salerno 19-27 luglio). La star risponderà alle domande dei giurati di Giffoni - quest'anno oltre 6200 provenienti da 52 paesi - e riceverà il Giffoni Experience Award. Recentemente, Amber Heard ha recitato nel ruolo di "Mera" nel film di successo della Warner Bros. Aquaman al fianco di Jason Momoa. Il film è l'opera di maggior successo della serie DC Comic e ha incassato oltre 1,4 miliardi di dollari in tutto il mondo. Il suo personaggio è apparso per la prima volta in Justice League di Zack Snyder. Tra i film in cui ha recitato anche: Danish Girl, Her Smell, Magic Mike XXL, Benvenuti a Zombieland e Pineapple Express. Heard usa la sua notorietà anche per difendere le questioni dei diritti umani come attivista e filantropa.