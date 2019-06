Torna in azione banda del buco, rapina in banca a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 3 GIU - E' tornata in azione a Napoli la banda del buco. E nel mirino dei malviventi è finita un'agenzia bancaria della centrale piazza Carità. Secondo una prima ricostruzione in quattro, che indossavano una tuta bianca e con il volto parzialmente coperto, sono entrati, subito dopo l'orario di chiusura al pubblico, all'interno della filiale dal sottosuolo. In quel momento nella banca non c'erano clienti. I malviventi, che sono sbucati in una zona destinata all'archivio, erano armati ed una volta dentro hanno costretto gli impiegati a consegnare loro il denaro che doveva essere caricato nel bancomat. Il bottino, secondo una prima stima, dovrebbe essere di circa centomila euro.

Presi i soldi i banditi sono scappati sempre dalle fogne. Sul posto sono giunti gli uomini delle "Volanti" della polizia. Gli investigatori hanno accertato che alcuni tombini nelle vicinanze erano stati chiusi con assi di legno, in modo da ritardare l'inseguimento, nei condotti fognari, da parte delle forze dell'ordine. (ANSA).