Noemi: nonno, non vuole andare in piazza

(ANSA) - NAPOLI, 3 GIU - Migliorano le condizioni della piccola Noemi, colpita da un proiettile, lo scorso 3 maggio, in piazza Nazionale, a Napoli, nel corso di un agguato. "Noemi sta molto meglio - racconta la nonna, Immacolata Molino - ha davanti a sé un percorso lungo, però è comunque fuori pericolo. Ora indossa un busto non si sa ancora quando uscirà dall'ospedale". Noemi "inizia a parlare, facciamo molti giochi insieme, le cose normali di una giornata, come se stessimo a casa" e inizia anche a mangiare da sola. Non sa ancora, la piccola, il perché si trovi in ospedale. "Le abbiamo detto che è caduta - dice la nonna - servirà un percorso anche psicologico". Né chiede qualcosa su quanto accaduto, anche se, come fa sapere il nonno, Alessandro, la piccola "non vuole più andare a comprare le patatine in piazza Nazionale". "Mi ha detto proprio così - afferma - quindi qualcosa lo ricorda". Nonna Immacolata, invece, che quel 3 maggio era in piazza con la piccola e la madre, é tornata "nello stesso bar".