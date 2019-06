Spari a salve, paura al Vomero

(ANSA) - NAPOLI, 2 GIU - Alcuni colpi di pistola a salve sono stati esplosi ieri sera, verso le 23, da un ragazzino tra la folla in via Scarlatti, nel quartiere Vomero, zona tra le più frequentate e trafficate del sabato sera a Napoli. Gli spari hanno prodotto paura tra la folla, che si è accalcata per fuggire: non si segnalano però feriti. Sul posto i Carabinieri hanno recuperato un colpo a salve inesploso. (ANSA).