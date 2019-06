Sie, eletti presidenti prossimi bienni

(ANSA) - NAPOLI, 2 GIU - Il professor Francesco Giorgino, attuale presidente della Società Italiana di Endocrinologia, ricoprirà il ruolo anche per il biennio 2019-2021. L'elezione che lo conferma nell'incarico è avvenuta, in occasione del Congresso Nazionale della SIE a Roma. Francesco Giorgino è docente ordinario di Endocrinologia, direttore dell'Unità operativa complessa di Endocrinologia dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. "Sono orgoglioso - commenta - di ricoprire un ruolo di tale importanza in una società scientifica con una lunga storia. Tra gli obiettivi del mio incarico, l'impegno di valorizzare maggiormente le competenze dell'endocrinologia italiana e stimolare i giovani ad avvicinarsi alla ricerca di qualità".

A Giorgino succederà per il biennio 2021-2023 la professoressa Annamaria Colao, ordinario di Endocrinologia presso l'Università di Napoli Federico II, che sarà dunque tra due anni la prima donna presidente della SIE.