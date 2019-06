(ANSA) - PERITO (SALERNO), 02 GIU - E' di due vittime il bilancio dell'incidente stradale verificatosi all'alba di stamane sulla Strada Provinciale 430 Cilentana, all'altezza dello svincolo di Perito, in provincia di Salerno. A perdere la vita i conducenti delle due auto che si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

Un 33enne di Vallo della Lucania (Salerno) è morto praticamente sul colpo, mentre un 49enne di Ceraso (Salerno) è deceduto dopo essere stato ricoverato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Sul posto sono hanno operato i Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania, i Vigili del Fuoco ed i sanitari del 118. (ANSA).