Sequestrate sigarette di contrabbando

(ANSA) - NAPOLI, 1 GIU - La Guardia di Finanza ha sequestrato 1.300 chilogrammi di sigarette di contrabbando a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Sono stati i militari di Portici ad individuare i tabacchi recanti marche "Marlboro - Regina - Chesterfield - Nero" in un locale-deposito dove venivano stoccate. Le operazioni di ispezione eseguite dai militari all'interno dell'immobile hanno consentito di rinvenire complessivamente kg. 1.297,400 di tabacchi lavorati esteri, privi di contrassegno di Stato, pronti per essere venduti sul territorio provinciale. Il responsabile è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria competente, mentre le sigarette sono state sequestrate.(ANSA).